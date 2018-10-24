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В Свердловской области за 8 месяцев 2018 года произошло 23 смертельных случая на производстве

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2018. На Среднем Урале за 8 месяцев 2018 года зафиксировано 23 несчастных случая на производстве со смертельным исходом, тогда как за аналогичный период 2017 года их было 27. Такие данные были озвучены на межведомственном совещании под председательством прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова.



«Тяжелых несчастных случаев зафиксировано — 132 против 152 за аналогичный период прошлого года. Групповых несчастных случаев — 7 против 8 в 2017 году. Вышеприведенные показатели имеют тенденцию к уменьшению, но остаются значительными», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ряде отраслей экономики уровень производственного травматизма со смертельным исходом в сравнении с тем же периодом прошлого года возрос (сельское и лесное хозяйство — с 1 до 2, строительство — с 3 до 7, транспортировка и хранение — с 1 до 4).

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