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Президент РФ предложил продлить еще на два года надзорные каникулы для малого бизнеса

УрБК, Москва, 24.10.2018. Президент РФ Владимир Путин предложил продлить мораторий на плановые проверки по госконтролю для малого бизнеса еще на два года, пишет агентство «Прайм».



«В декабре завершается трехлетний мораторий на плановые проверки по большинству видов государственного контроля в отношении малых компаний. Эта мера затронула более полумиллиона предпринимателей, позволила поддержать бизнес и сократить его издержки. Предлагаю продлить надзорные каникулы еще на два года», — сказал он, выступая на форуме организации «Опора России».



Президент заявил также, что власти РФ продолжат расширять возможности для работы малого и среднего бизнеса.



«Я глубоко убежден, что развитие страны, развитие России зависит от частной инициативы, от успехов таких же целеустремленных, трудолюбивых, настойчивых людей, как вы, и тех людей, которые работают с вами и у вас. Мы продолжим расширять пространство возможностей для работы индивидуального, малого, среднего бизнеса и обязательно добьемся успеха, если будем работать вместе, как это было в предыдущие годы», — сказал Путин.



По его словам, он попросил Генпрокуратуру совместно с корпорацией малого и среднего предпринимательства (МСП) наладить механизм повышения прозрачности контрольно-надзорной деятельности в отношении малого и среднего бизнеса и отработать его в рамках пилотного проекта.



Президент отметил, что необходимо дать возможность не только контролирующим органам, но и самим предпринимателям размещать в информационных системах информацию о проверках. Для этого можно задействовать не только имеющийся реестр проверок, но и «Бизнес навигатор МСП», разработанный Корпорацией малого и среднего бизнеса. Такой подход, по его словам, позволит увидеть, какие предприятия подвергаются пристальному вниманию контрольно-надзорных органов, а какие нет.

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