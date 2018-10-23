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Банк России завершил централизацию банковского надзора

УрБК, Москва, 23.10.2018. Кредитные организации, ранее поднадзорные Волго-Вятскому и Сибирскому главным управлениям Банка России, 23 октября 2018 года перешли под надзор Службы текущего банковского надзора (СТБН), созданной в марте 2017 года. Таким образом, на данный момент СТБН переданы функции надзора за кредитными организациями от всех территориальных учреждений Банка России. Об этом сообщается на сайте регулятора.



«Основными целями реформы банковского надзора являются обеспечение единых подходов и стандартов в надзорной работе на всей территории страны, повышение оперативности и эффективности надзорных действий, внедрение консолидированного подхода к оценке принимаемых кредитными организациями рисков, оптимизация взаимодействия регулятора с кредитными организациями», — отмечается в тексте сообщения.



Действующая структура контролирующих органов Банка России выглядит следующим образом. Служба текущего банковского надзора осуществляет надзор за 474 кредитными организациями, Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями — за системно значимыми банками и кредитными организациями, входящими в их банковские группы (28 банков), Департамент финансовой стабильности — за небанковской кредитной организацией — центральным контрагентом «Национальный Клиринговый Центр».



Кураторы всех кредитных организаций расположены в Москве. Непосредственное взаимодействие с кредитными организациями в регионах обеспечивают региональные сотрудники СТБН, которые участвуют в надзоре, в том числе в качестве уполномоченных представителей Банка России, посещают кредитные организации, оперативно информируют кураторов о существенных событиях в деятельности кредитных организаций и регионального банковского сектора.

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