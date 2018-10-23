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ФАС России рекомендовала управлениям службы в регионах усилить контроль за ценами на хлеб и муку
23 октябрь 2018 (17:15)
УрБК, Москва, 23.10.2018. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендовала своим региональным управлениям усилить антимонопольный контроль за ценами на хлеб и муку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анну Мирочиненко.
«В настоящее время в средствах массовой информации широко обсуждается вопрос возможного повышения цен на рынке муки, хлеба и хлебобулочных изделий. Принимая во внимание, что указанные рынки являются в основном региональными, ФАС рекомендовала своим территориальным управлениям усилить антимонопольный контроль за ценами на рынках муки, хлеба и хлебобулочных изделий», — отметила А. Мирочиненко.
При выявлении публичных заявлений о повышении цен ФАС рекомендует территориальным управлениям выдавать предостережения.
Отметим, ранее стало известно, что производители хлеба обратились к торговым сетям с просьбой поднять отпускные цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Некоторые компании предупредили об увеличении цен на свою продукцию, объясняя данную меру увеличением затрат.
«В настоящее время в средствах массовой информации широко обсуждается вопрос возможного повышения цен на рынке муки, хлеба и хлебобулочных изделий. Принимая во внимание, что указанные рынки являются в основном региональными, ФАС рекомендовала своим территориальным управлениям усилить антимонопольный контроль за ценами на рынках муки, хлеба и хлебобулочных изделий», — отметила А. Мирочиненко.
При выявлении публичных заявлений о повышении цен ФАС рекомендует территориальным управлениям выдавать предостережения.
Отметим, ранее стало известно, что производители хлеба обратились к торговым сетям с просьбой поднять отпускные цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Некоторые компании предупредили об увеличении цен на свою продукцию, объясняя данную меру увеличением затрат.
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