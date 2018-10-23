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Суд рассмотрит очередной иск о банкротстве Высокогорского горно-обогатительного комбината в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (г. Нижний Тагил) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 22 октября 2018 года. Заявителем по делу выступает Межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области, сумма исковых требований составляет 500 млн 400 тыс. руб.



Напомним, Высокогорский горно-обогатительный комбинат ведет свою историю с 1721 года. На сегодняшний день предприятие входит в группу компаний НПРО «Урал». Основная продукция комбината — железная руда, которая добывается как открытым, так и подземным способом, концентрат мокрой магнитной сепарации, доменный агломерат, известняк, дунит, щебень, песчано-щебеночная смесь и ряд других продуктов.



В течение последних трех лет с исками о банкротстве ВГОКа обращался целый ряд компаний, однако по разным причинам судебные производства были прекращены.

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