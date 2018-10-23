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Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о ежегодном повышении МРОТ

УрБК, Москва, 23.10.2018. Госдума РФ сегодня приняла в первом чтении правительственный законопроект о ежегодном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума, который подразумевает рост минимальной оплаты труда в среднем по России на 117 рублей. Об этом сообщает «Прайм».



Ранее кабинет министров РФ предложил увеличить размер МРОТ, предусматривая, что с 1 января 2019 года и далее ежегодно МРОТ будет устанавливаться в размере 100% величины прожиточного минимума в целом по России за второй квартал предыдущего года.



Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2019 года в сумме 11 тыс. 280 руб. в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал 2018 года.



«Повышение МРОТ в 2019 году составит 117 руб. (рост на 1,048%) по отношению к установленному с 1 мая 2018 года (11 тыс. 163 руб. в месяц)», — говорится в финансово-экономическом обосновании законопроекта.



При этом отмечается, что с учетом применения районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате минимальный уровень оплаты труда вырастет дифференцированно от 117 руб. в центральных и южных районах до 351 руб. в Чукотском автономном округе, где существуют наибольшие значения указанных коэффициентов и надбавок.

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