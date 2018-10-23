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На 12-ти участках федеральных трасс Урала установят посты фото- и видеофиксации нарушений

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2018. На 12-ти участках федеральных автодорог, подведомственных ФКУ «Уралуправтодор», до конца 2018 года установят посты фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства.



Камеры появятся на следующих трассах: Р-242 Пермь — Екатеринбург: 169 км, 187 км, 319 км (Свердловская область); Р-351 Екатеринбург — Тюмень: 148 км и 168 км (Свердловская область), 318 км (Тюменская область); М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу: 191 км (Свердловская область); Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск: 741 км, 770 км, 779 км, 932 км, 939 км (ХМАО).



«Установка камер позволит дисциплинировать водителей и, как следствие, повысить уровень безопасности. Комплексы оснастят соответствующими предупреждающими знаками», — отмечают в пресс-службе.



Напомним, что в начале октября полноценно заработали комплексы фиксации нарушений на трассах Свердловской области: Р-242 Пермь — Екатеринбург (км 338-340) и на М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу (км 139-140). Водителям, которые нарушали ПДД на указанных участках, начали выписывать штрафы. В целом на всей протяженности федеральных трасс работают 92 видеокамеры и 35 метеостанций, которые фиксируют состояние проезда.

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