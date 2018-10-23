Кризис

Немецкий автопроизводитель BMW отзывает 1,6 млн автомобилей по всему миру

Немецкий автопроизводитель BMW отзывает 1,6 млн автомобилей по всему миру из-за возможной неисправности в системе рециркуляции отработанных газов, которая в крайних случаях может привести к возгоранию, пишет «Прайм» со ссылкой на сообщение телерадиокомпании Bayerischer Rundfunk.



Отзыв касается дизельных автомобилей, произведенных в период с августа 2010 по август 2017 года. Внутреннее расследование установило, что у некоторых автомобилей из системы рециркуляции отработанных газов может выступать охлаждающая гликолевая жидкость. Сообщается, что в комбинации с отложениями технического углерода и высокой температурой это может привести к образованию «раскаленных частиц».



«В очень редких случаях это приводит к плавлению во впускном коллекторе, что в крайнем случае может привести к пожару», — сообщили в BMW.



В этом году в Южной Корее произошли около 40 случаев возгорания автомобилей компании BMW, наибольшее число инцидентов приходится на летние месяцы. В конце июля южнокорейское подразделение BMW объявило об отзыве более 100 тыс. автомобилей компании 42 моделей для замены комплектующих.



Позже власти страны ввели временный запрет на использование автомобилей BMW, которые не прошли проверку безопасности, и начали расследование причин возгораний. Группа владельцев автомобилей обратилась в полицию с требованием начать уголовное расследование в отношении руководителей южнокорейского отделения BMW.

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