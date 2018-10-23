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Агентство Moody’s улучшило прогноз по темпам роста ВВП России в 2018 году до 1,7%

УрБК, Москва, 23.10.2018. Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз по темпам роста ВВП России в 2018 году до 1,7% с 1,5%, прогноз на 2019 год также составляет 1,7%, говорится в релизе обзора агентства по банковскому сектору РФ, размещенному на сайте Moody’s.



По прогнозам Moody’s, рост ВВП России в 2018 году до 2019 года составит 1,7%, а инфляция останется низкой. Рост будет зависеть от возобновляемых цен на нефть, которые поддерживают российский рубль.



«Совокупный объем проблемных кредитов России снизится до 9,6% в течение следующих 12-18 месяцев с 11% по состоянию на конец 2017 года, и может еще больше снизиться, когда Банк России завершит, как было объявлено, передачу большой части проблемных кредитов и непрофильных активов из балансов нескольких крупных банков, собранных в 2017 году, в специальный «плохой банк», — приводятся в релизе слова вице-президента и старшего кредитного директора Moody’s Ольги Ульяновой.



Эксперты агентства отмечают, что достаточность капитала улучшится, учитывая хорошую рентабельность и скромный рост кредитов в российских банках. Но по-прежнему остается геополитический риск.



«Международные санкции усиливают неопределенность среди инвесторов, ограничивают доступ к международным рынкам капитала и сдерживают инвестиции в страну», — пишут эксперты.



В то же время санкции со стороны США и Евросоюза против крупнейших госбанков РФ до сих пор имели ограниченное влияние, поскольку эти финансовые организации имеют фондирование преимущественно из депозитов граждан России, говорится в документе.

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