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ММК представил мобильные разработки на форуме «Открытые инновации» в Москве

УрБК, Магнитогорск, 23.10.2018. На VII ежегодном Московском международном форуме «Открытые инновации» ММК представил современные мобильные приложения, разработанные компанией с целью оптимизации ряда бизнес-процессов на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба комбината.



Форум состоялся 15-17 октября в инновационном центре «Сколково», он был посвящен цифровой экономике.



Всего в работе форума приняли участие девять представителей Магнитки, включая четырех руководителей цехов комбината, проходящих обучение по программе школы генерального директора ММК по направлению «Индустрия 4.0».



В рамках панельной сессии «Металлургический апгрейд: цифровая модернизация на пути от карьера до готовой продукции» с докладом выступил директор ООО «ММК-Информсервис» Вадим Феоктистов. Он рассказал участникам форума об успешном внедрении мобильного приложения для смартфонов «Мой ММК», обеспечивающего работникам компании доступ к необходимой информации, а также приложения «Эволюция», позволяющего в максимально сжатые сроки подать рационализаторское предложение без необходимости использования стационарного компьютера. Приложение «Эволюция» максимально «облегчено» для совместной работы всех специалистов, участвующих в рационализаторской деятельности ПАО «ММК».



По его словам, приложения «Поставщик ММК» и «Клиент ММК» позволяют оперативно взаимодействовать с поставщиками и покупателями продукции комбината. Программа «Мобильный ТОиР» применяется для организации деятельности подразделений на более высоком профессиональном уровне с точки зрения прозрачности и эффективности работы персонала.



«Большой интерес у моих коллег из ПАО «ММК» вызвало живое общение со стартап-командами, знакомство с процессами рождения и поддержки инновационных компаний в центре «Сколково», практическое использование объектов инфраструктуры «Сколково», а также обсуждение тем машинного обучения и искусственного интеллекта, в частности, в Сколковском институте науки и технологий», — отметил руководитель функционального центра ММК в Сколково Георгий Ларин.



В рамках форума был проведён конкурс стартапов East Bound. Кроме того, состоялась выставка стартапов с участием более 220 проектов. На форуме выступили более 650 докладчиков, было подписано более 30 деловых соглашений. Всего за три дня «Сколково» посетило свыше 20 тыс. человек из более чем 90 стран. Как и в прежние годы, форум стал площадкой для общения разработчиков, инвесторов и потребителей. В пленарном заседании «Smart Country. Национальная стратегия» принял участие председатель правительства России Дмитрий Медведев.

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