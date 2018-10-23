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В Свердловской области «ГАЗЭКСу» не удалось оспорить штраф за нарушение правил подключения дома к газовым сетям

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2018. Арбитражный суд Свердловской области оставил в силе решение регионального Управления ФАС РФ о наложении штрафа на АО «ГАЗЭКС» за непредоставление заявителю в установленный срок техусловий на присоединение дома к газовым сетям. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.



По данным управления, свердловчанин в декабре 2017 года направил в АО «ГАЗЭКС» запрос на предоставление технических условий на подключение объекта капитального строительства к сети газораспределения. Заявителю запрос не возвращался.



Согласно действовавшим на момент обращения физлица правилам, в указанном случае исполнитель должен был в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса определить и предоставить заявителю технические условия либо мотивированный отказ в их выдаче.



Однако по состоянию на 13 марта 2018 технические условия гражданину не были направлены. На основании этого Свердловское УФАС России признало АО «ГАЗЭКС» виновным в совершении административного правонарушения, компании назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. руб.



Не согласившись с указанным постановлением, АО «ГАЗЭКС» обратилось в суд. Арбитражный суд Свердловской области подтвердил законность решения УФАС, однако снизил штраф до 300 тыс. руб.

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