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Екатеринбург занял четвертое место среди городов-миллионников по доступности детской инфраструктуры

УрБК, Москва, 23.10.2018. Екатеринбург занял четвертое место среди городов-миллионников по качеству и доступности детской инфраструктуры, уступив Москве, Санкт-Петербургу и Перми. Об этом говорится в ежегодном исследовании портала недвижимости Domofond.ru.



В общем рейтинге 150 городов Екатеринбург оказался на 32 месте. По информации исследования, столица Среднего Урала потеряла 0,3 балла по сравнению с результатами 2017 года, получив оценку 7,2 балла.



Первое место в общем рейтинге 150 городов принадлежит Москве — 8,1 балла. Второе и третье места заняли подмосковные Домодедово — 8,1 балла и Мытищи — 8 баллов ровно. В топ-10 также попали Санкт-Петербург, занявший 6 место с 7,8 балла, Грозный — 8 место, 7,7 балла и Геленджик — 10 место, 7,5 балла.

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