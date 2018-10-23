Объявлен тендер на проектирование набережной реки Патрушихи в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2018. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на выполнение проектных и изыскательских работ в рамках строительства набережной вдоль реки Патрушихи в квартале № 26 Академического района Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.Предмет тендера — проведение комплексных инженерных изысканий и разработку эскизного проекта, проектной и рабочей документации по объекту: «Набережная вдоль реки Патрушиха в границах квартала 26 планировочного района «Академический» г. Екатеринбурга».Начальная цена составляет 3 млн 530 тыс. 617 руб., в том числе НДС — 18%. Эскиз должен быть готов в декабре 2018 года, изыскания — в марте 2019-го, проектная документация — в апреле 2019 года; рабочая документация — в сентябре 2019 года.Заявки на участие в торгах принимаются с 23 октября по 7 ноября 2018 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 22, офис 214.Контактное лицо: Буланова Наталья. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 7109. Адрес электронной почты: N.Bulanova@kortros.ru.Подведение итогов тендера состоится 21 ноября 2018 года.