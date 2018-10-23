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В Свердловской области начались масштабные проверки пассажирского транспорта

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2018. На Среднем Урале начались массовые мероприятия, направленные на снижение количества ДТП с участием общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



Экипажи ДПС проконтролируют маршруты движения автобусов межрегионального и междугородного сообщения, проверят техническое состояние автобусов и их соответствие требованиям безопасности.



Особый контроль будет осуществляться за движением пассажирского транспорта на трассах и в темное время суток, а также при проездах перекрестков и пешеходных переходов.



Сегодня такой рейд прошел на перекрестке улиц Белинского — Щорса в Екатеринбурге. Инспекторами ДПС проверялся междугородний общественный транспорт, в частности, автобусы, следовавшие по маршрутам из Байкалово, Камышлова, Белоярского. Были выявлены такие нарушения ПДД, как неиспользование ремней безопасности, выезд на полосу встречного движения. Водители привлечены к административной ответственности.



«На территории региона наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий по вине водителей пассажирского транспорта. Так, с начала года на территории Свердловской области во вине водителей этих транспортных средств произошло 74 ДТП, рост составил 37%, в которых погибли 2 человека, и 105 получили травмы различной степени тяжести. Самыми грубыми нарушениями ПДД со стороны водителей маршрутного транспорта стали проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, выбор скоростного режима, не соответствующего конкретным погодным условиям, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения», — отмечают в пресс-службе.



Подобные проверки будут продолжены на территории всей Свердловской области на постоянной основе.

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