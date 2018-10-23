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В Каменске-Уральском у предпринимателя за долг по налогам в 500 тыс. рублей арестовали автомобиль
23 октябрь 2018 (12:22)
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2018. В Каменске-Уральском судебные приставы арестовали автомобиль у предпринимателя за долг по налогам в 500 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.
«Исполнительное производство в отношении него возбуждено в 2014 году на сумму 680 тыс. руб. Частичное погашение задолженности произошло за счет денежных средств, списанных со счетов должника. Ранее должник занимался предпринимательской деятельностью, в связи с чем у него и образовалась задолженность по налогам и сборам. Также установлено местонахождение принадлежащего ему автомобиля ВАЗ 21102. Приставы составили акт описи и ареста автомобиля», — говорится в сообщении.
Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, автомобиль передадут для реализации на торгах территориальному органу Росимущества.
«Исполнительное производство в отношении него возбуждено в 2014 году на сумму 680 тыс. руб. Частичное погашение задолженности произошло за счет денежных средств, списанных со счетов должника. Ранее должник занимался предпринимательской деятельностью, в связи с чем у него и образовалась задолженность по налогам и сборам. Также установлено местонахождение принадлежащего ему автомобиля ВАЗ 21102. Приставы составили акт описи и ареста автомобиля», — говорится в сообщении.
Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, автомобиль передадут для реализации на торгах территориальному органу Росимущества.
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