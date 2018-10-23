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Благодаря повышению НДС тарифы на коммунальные услуги в 2019 году в России будут увеличены дважды

УрБК, Москва, 23.10.2018. Постановлением правительства РФ внесены изменения в коммунальные тарифы. Теперь максимальные предельные величины не включают в себя НДС. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.



Нововведение позволит правительству повысить тарифы на коммунальные услуги два раза за 2019 год. Первое повышение состоится уже 1 января 2019 года.



Изменения внесены в основы ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, в области регулируемых цен в электроэнергетике и в области обращения с ТБО.



Постановление дополняет фразы «непревышения величины указанных тарифов» и «над величиной соответствующих тарифов» словами «без учета налога на добавленную стоимость».



Постановление вступило в силу в день официального опубликования.

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