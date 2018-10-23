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Дмитрий Медведев и Борис Дубровский обсудили подготовку Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС

УрБК, Челябинск, 23.10.2018. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым доложил о ходе подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.



Как сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала, сейчас в Челябинске ведется строительство конгресс-холла и общественного делового центра — ключевых объектов, которые будут задействованы в приеме порядка тридцати делегаций стран-участников мероприятия, а также формирование гостиничной инфраструктуры. По всем этим объектам решен вопрос финансирования, они будут построены точно в срок.



На деньги частного инвестора началось строительство нового современного терминала челябинского аэропорта, работы будут завершены в 2019 году. Пассажиропоток аэропорта увеличился на 13% по сравнению с прошлым годом (с 1,3 млн человек в год до 1,5), после саммитов рассчитываем выйти на цифру в 2,5 млн человек в год.



Также Борис Дубровский доложил о текущем статусе подготовки к строительству ВСМ «Челябинск — Екатеринбург». Сейчас завершены все предпроектные мероприятия, и есть высокая готовность к тому, чтобы приступить к проектированию. Сформировано понимание по консорциуму партнеров, имеются совершенно конкретные заинтересованные инвесторы, готовые предоставить часть финансирования на строительство вскладчину с государством.



Компании, которые нарастят или приобретут компетенции, востребованные при строительстве высокоскоростных магистралей, обеспечат себе загрузку производственных мощностей и, соответственно, перспективу развития на несколько десятилетий вперед. Кроме того, данная ВСМ присутствует в заявке Екатеринбурга на проведение в 2025 году международной выставки «ЭКСПО». Челябинск возьмет на себя часть бизнес-потоков.

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