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Желаемая пенсия россиян составила 37 тыс. рублей

УрБК, Москва, 23.10.2018. Россияне хотели бы получать на пенсии 37,3 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на опрос, проведенный агентством SuperJob.



Два года назад в ходе аналогичного опроса средняя желаемая сумма составила 35,2 тыс. руб. Мужчины хотят получать более высокую пенсию, чем женщины. Разница в запросах — три тысячи, то есть 38,9 и 35,8 тыс. руб. соответственно. Молодежь до 24 лет готова довольствоваться 31 тыс. руб., а россияне старше 45 лет — 39,2 тыс. руб. в месяц.



Наиболее высокую среднюю сумму обозначили программисты — 42 тыс. руб. Юристы согласны на 41,2 тыс. руб., специалисты по рекламе — на 40,6 тыс. руб. в месяц. Практически такая же сумма устроит и дизайнеров. Маркетологов — 40,1 тыс. руб., бухгалтеров — 37,3 тыс. руб. в месяц.



Также сообщается, что работать после достижения пенсионного возраста собирается почти треть участников опроса. Жить только на государственную пенсию планируют лишь 16%. Остальные рассчитывают на дополнительные источники дохода: работу и подработку — 29%, личные сбережения — 19%, на помощь детей — 3%.



В опросе приняли участие 1 600 представителей экономически активного населения почти из 300 населенных пунктов из всех округов страны.

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