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В августе импорт пальмового масла в РФ вырос на 23,8%

УрБК, Москва, 23.10.2018. Россия в январе-августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 23,8%, до 652 тыс. т. Об этом сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на материалы Росстата.



В августе импорт этого масла подскочил сразу на 58,6% по сравнению с августом прошлого года и составил 102 тыс. т, в то время как в июле было снижение на 14,8% в годовом выражении, до 69,7 тыс. т.



Импорт подсолнечного, сафлорового и хлопкового масла за восемь месяцев увеличился на 27,8%, до 18,1 тыс. т, при этом в августе поставки упали на 59,7%, до 1,0 тыс. т. Импорт кокосового (копрового) и масла бабассу в январе-августе сократился на 0,1%, до 50,2 тыс. т, но в августе подскочил сразу в 3,3 раза в годовом выражении — до 9,8 тыс. т.



В 2017 году Россия импортировала 891 тыс. т пальмового масла и его фракций, что на 0,7% больше, чем в 2016 году. Импорт подсолнечного, сафлорового и хлопкового масла в прошлом году увеличился в 4,4 раза, до 25,7 тыс. т. В то же время ввоз кокосового (копрового) масла и масла бабассу снизился на 19,3%, до 73 тыс. т.

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