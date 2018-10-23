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В Серове предпринимателя будут судить за незаконное получение субсидий при создании рабочих мест для инвалидов
23 октябрь 2018 (10:16)
УрБК, Серов, 23.10.2018. В Серове предпринимателя будут судить за незаконное получение субсидий при создании рабочих мест для инвалидов. Он обвиняется по части 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, обвиняемый предоставил в ГКУ «Серовский центр занятости» заведомо ложные сведения и в период с мая по декабрь 2014 года получил субсидию из средств федерального и регионального бюджетов в сумме свыше 457 тыс. руб. на возмещение понесенных затрат при оборудовании рабочих мест незанятых инвалидов.
При этом фактически рабочие места им созданы не были, в связи с чем затраты он не понес.
Для получения субсидий предприниматель изготавливал фиктивные договоры купли-продажи технологического оборудования для работы инвалидам, а также счета-фактуры. Кроме того, он формально заключил трудовые договоры с инвалидами, фактически не осуществлявшими никаких трудовых функций.
Указанные документы, а также расчеты затрат на оплату труда инвалидам, табели учета их рабочего времени и платежные ведомости за период с июня по декабрь 2014 года обвиняемый представил в качестве подтверждения понесенных затрат на выполнение условий соглашения.
В рамках уголовного дела обвиняемому предъявлен гражданский иск о взыскании 457 тыс. руб.
Уголовное дело направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, обвиняемый предоставил в ГКУ «Серовский центр занятости» заведомо ложные сведения и в период с мая по декабрь 2014 года получил субсидию из средств федерального и регионального бюджетов в сумме свыше 457 тыс. руб. на возмещение понесенных затрат при оборудовании рабочих мест незанятых инвалидов.
При этом фактически рабочие места им созданы не были, в связи с чем затраты он не понес.
Для получения субсидий предприниматель изготавливал фиктивные договоры купли-продажи технологического оборудования для работы инвалидам, а также счета-фактуры. Кроме того, он формально заключил трудовые договоры с инвалидами, фактически не осуществлявшими никаких трудовых функций.
Указанные документы, а также расчеты затрат на оплату труда инвалидам, табели учета их рабочего времени и платежные ведомости за период с июня по декабрь 2014 года обвиняемый представил в качестве подтверждения понесенных затрат на выполнение условий соглашения.
В рамках уголовного дела обвиняемому предъявлен гражданский иск о взыскании 457 тыс. руб.
Уголовное дело направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.
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