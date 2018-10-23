Новости дня

Во Владикавказе прошла массовая акция протеста из-за пожара на предприятии УГМК

УрБК, Владикавказ, 23.10.2018. После пожара на заводе «Электроцинк» (входит в состав УГМК) во Владикавказе 22 октября прошла массовая акция протеста. Основным требованием протестующих было немедленное закрытие предприятия, пишет «Коммерсантъ».



В стихийном митинге у республиканского дома правительства, по оценке очевидцев, участвовало почти 700 человек. С протестующими вышел поговорить глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Он пообещал, что парламент рассмотрит вопрос закрытия «Электроцинка» в четверг, 25 октября.



В УГМК, которой принадлежит завод, заявили, что «никаких вредоносных ядовитых выбросов продуктов горения не было», и компания сейчас не рассматривает вопрос о полной ликвидации производства на заводе.



Напомним, что пожар на заводе «Электроцинк» (входит в состав УГМК) во Владикавказе произошел в ночь на 21 октября в цехе электролиза, его площадь составила 4,5 тыс. кв. м. Погиб один пожарный, двое получили травмы, жертв среди персонала нет. Прокуратура Республики Северная Осетия — Алания организовала проверку по факту пожара.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: