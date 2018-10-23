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Во Владикавказе прошла массовая акция протеста из-за пожара на предприятии УГМК
23 октябрь 2018 (09:52)
УрБК, Владикавказ, 23.10.2018. После пожара на заводе «Электроцинк» (входит в состав УГМК) во Владикавказе 22 октября прошла массовая акция протеста. Основным требованием протестующих было немедленное закрытие предприятия, пишет «Коммерсантъ».
В стихийном митинге у республиканского дома правительства, по оценке очевидцев, участвовало почти 700 человек. С протестующими вышел поговорить глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Он пообещал, что парламент рассмотрит вопрос закрытия «Электроцинка» в четверг, 25 октября.
В УГМК, которой принадлежит завод, заявили, что «никаких вредоносных ядовитых выбросов продуктов горения не было», и компания сейчас не рассматривает вопрос о полной ликвидации производства на заводе.
Напомним, что пожар на заводе «Электроцинк» (входит в состав УГМК) во Владикавказе произошел в ночь на 21 октября в цехе электролиза, его площадь составила 4,5 тыс. кв. м. Погиб один пожарный, двое получили травмы, жертв среди персонала нет. Прокуратура Республики Северная Осетия — Алания организовала проверку по факту пожара.
В стихийном митинге у республиканского дома правительства, по оценке очевидцев, участвовало почти 700 человек. С протестующими вышел поговорить глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Он пообещал, что парламент рассмотрит вопрос закрытия «Электроцинка» в четверг, 25 октября.
В УГМК, которой принадлежит завод, заявили, что «никаких вредоносных ядовитых выбросов продуктов горения не было», и компания сейчас не рассматривает вопрос о полной ликвидации производства на заводе.
Напомним, что пожар на заводе «Электроцинк» (входит в состав УГМК) во Владикавказе произошел в ночь на 21 октября в цехе электролиза, его площадь составила 4,5 тыс. кв. м. Погиб один пожарный, двое получили травмы, жертв среди персонала нет. Прокуратура Республики Северная Осетия — Алания организовала проверку по факту пожара.
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