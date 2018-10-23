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Энергетики возобновили подачу электроэнергии на подстанцию «Уралвагонзавода»

23 октябрь 2018 (09:23)

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2018. Энергетики возобновили подачу электроэнергии на потребительскую подстанцию «Уралвагонзавода». Восстановительные работы на линии электропередачи 110 кВ «Вязовская-Салка» завершены, сообщает пресс-служба ОАО «МРСК Урала».

22 октября во время выполнения плановых ремонтных работ было зафиксировано технологическое нарушение на объекте электросетевого комплекса филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго». Причиной инцидента на линии электропередачи стал несчастный случай, приведший к гибели сотрудника энергокомпании.

«В результате происшествия было нарушено электроснабжение потребительской подстанции, от которой запитан ряд объектов «Уралвагонзавода». Стоит отметить, что нештатная ситуация не привела к нарушению технологических циклов промышленного предприятия», — отметили в пресс-службе.

По факту случившегося в компании работает комиссия, которая продолжает выяснять обстоятельства несчастного случая.

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