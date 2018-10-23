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Правительство РФ хочет снизить требования к кредитующим застройщиков банкам

УрБК, Москва, 23.10.2018. Число банков, имеющих право вести проектное финансирование жилищного строительства, может быть увеличено за счет привлечения кредитных учреждений с более низким рейтингом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина.



«Мы будем снижать кредитные рейтинги по банкам для открытия счетов эскроу и спецсчетов. Это согласованная позиция Минфина, Минстроя и Центробанка. Мы увеличим количество банков, особенно в больших регионах, у которых есть компетенции по ведению проектного финансирования», — сказал замглавы Минстроя во время совещания в Совете Федерации по нацпроекту «Жилье и городская среда».



При этом он добавил, что вопрос еще окончательно не решен.



На сегодня в России к проектному финансированию допущено 58 финансовых организаций. Высокие требования к банкам создали проблемы в отдельных регионах, в частности, в Крыму, где оказалось только две кредитные организации, способные работать с застройщиками.



С 1 июля 2019 года застройщики лишатся возможности привлекать напрямую деньги дольщиков. Эти средства будут храниться на счетах эскроу в уполномоченных банках до ввода объекта в эксплуатацию. Само строительство будет вестись за счет кредитных средств.

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