Новости дня

С бывшего главы Камышлова взыскали 14,6 млн рублей за недостроенные дома

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2018. Камышловский городской суд взыскал с бывшего главы муниципалитета Михаила Чухарева 14,6 млн руб., которые были направлены на оплату невыполненных работ по строительству домов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По данным надзорного ведомства, в ноябре 2013 года администрация Камышловского городского округа заключила муниципальный контракт на строительство малоэтажных жилых домов для переселенцев из аварийного жилищного фонда. Проект финансировался из средств госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», бюджета Свердловской области, а также бюджета муниципалитета. Срок исполнения контракта истек в октябре 2014 года.



«Прокуратура в рамках проверки фактического исполнения условий контракта и эффективного использования бюджетных средств вскрыла существенные недостатки, препятствующие заселению граждан в «новостройки». При этом работы оплачены администрацией в полном объеме, акты приемки на фактически не выполненные работы подписаны», — говорится в сообщении.



В декабре 2017 года бывший глава Камышловского городского округа Михаил Чухарев по решению суда был признан виновным в совершении преступления по части 2 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления». Суд назначил М. Чухареву штраф в размере 250 тыс. руб. с лишением права занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления сроком на 3 года.



Впоследствии прокуратура направила иск о взыскании с М. Чухарева ущерба, нанесенного муниципалитету, на общую сумму свыше 14,6 млн руб. В рамках нового судебного разбирательства суд арестовал имущество экс-главы Камышловского ГО.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: