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Движение на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург временно закроют 25 октября

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2018. 25 октября на 335-м километре автомобильной дороги федерального значения Р-242 Пермь — Екатеринбург в связи с проведением работ по установке надземного пешеходного перехода планируется перекрыть движение транспорта. Об этом сообщается на сайте ФКУ «Уралуправтодор».



«Трасса будет полностью перекрыта с 02.00 до 02.40 для безопасного монтажа пролетного строения. Объезд будет организован по Старомосковскому тракту с выездами на федеральную трассу на 331 и 337 км», — говорится на сайте.



Кроме того, 24 октября во время подготовки к работам проезжая часть в сторону Екатеринбурга будет сужена до одной полосы. Максимальная скорость движения транспортных средств будет снижена до 50 км/ч.

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