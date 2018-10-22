Кризис
В Минфине РФ не откажутся от повышения акцизов от топлива из-за региональных дорожных фондов
22 октябрь 2018 (17:43)
В Минфине РФ не рассматривают возможность сохранения акцизов на топливо на прежнем уровне после 1 января 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы финансового ведомства Илью Трунина.
По его словам, в министерстве не видят другого способа возместить выпадающие доходы в региональных дорожных фондах.
«Мы бы все очень хотели не поднимать акцизы (на топливо с 1 января 2019 года — прим. ред.), но нам непонятно, как заместить в короткий период выпадающие доходы региональных дорожных фондов. Это надо менять основные параметры бюджета, а он рассматривается 24 октября в первом чтении и, надеемся, будет принят», — сказал Трунин.
С 1 января 2019 года акцизы на бензин вырастут с 8,213 тыс. до 12,374 тыс. руб. за 1 т бензина, на дизельное топливо — с 5,665 тыс. до 8,541 тыс. руб. за 1 т дизельного топлива.
По его словам, в министерстве не видят другого способа возместить выпадающие доходы в региональных дорожных фондах.
«Мы бы все очень хотели не поднимать акцизы (на топливо с 1 января 2019 года — прим. ред.), но нам непонятно, как заместить в короткий период выпадающие доходы региональных дорожных фондов. Это надо менять основные параметры бюджета, а он рассматривается 24 октября в первом чтении и, надеемся, будет принят», — сказал Трунин.
С 1 января 2019 года акцизы на бензин вырастут с 8,213 тыс. до 12,374 тыс. руб. за 1 т бензина, на дизельное топливо — с 5,665 тыс. до 8,541 тыс. руб. за 1 т дизельного топлива.
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