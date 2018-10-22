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Минздрав РФ поддержал идею о запрете курения кальяна в заведениях общепита

УрБК, Москва, 22.10.2018. Минздрав РФ поддержал идею о введение запрета на курение кальянов в заведениях общепита, сообщает РИА «Новости».



Также в ведомстве поддержали инициативу о введении ограничений на продажу электронных сигарет и вейпов. Подобные гаджеты предлагается приравнять к обычной табачной продукции.



Сроки оформления этого предложения в законодательной инициативе не озвучены.

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