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Минздрав РФ поддержал идею о запрете курения кальяна в заведениях общепита
22 октябрь 2018 (17:33)
УрБК, Москва, 22.10.2018. Минздрав РФ поддержал идею о введение запрета на курение кальянов в заведениях общепита, сообщает РИА «Новости».
Также в ведомстве поддержали инициативу о введении ограничений на продажу электронных сигарет и вейпов. Подобные гаджеты предлагается приравнять к обычной табачной продукции.
Сроки оформления этого предложения в законодательной инициативе не озвучены.
Также в ведомстве поддержали инициативу о введении ограничений на продажу электронных сигарет и вейпов. Подобные гаджеты предлагается приравнять к обычной табачной продукции.
Сроки оформления этого предложения в законодательной инициативе не озвучены.
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