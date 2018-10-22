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Следственный комитет начал проверку на «Уралвагонзаводе» из-за смерти электромонтера

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2018. Следственный комитет начал проверку на «Уралвагонзаводе» из-за смерти электромонтера.



«В настоящее время на место происшествия организован выезд следователя для проведения необходимых проверочных мероприятий. По предварительной информации, трагический инцидент произошел в результате поражения мужчины электрическим током. Точная причина смерти мужчины будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области.



Напомним, по данным ФГБУ «Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России», на двухцепной опоре № 21 при соединении шлейфов второй цепи воздушной линии 110 кВ «Вязовская — Салка» электромонтер приблизился на недопустимое расстояние к фазе «С» первой цепи воздушной линии 110 кВ «Вязовская — Салка».



В результате инцидента был зафиксирован факт нарушения электроснабжения потребительской подстанции, от которой запитан ряд объектов предприятия «Уралвагонзавод».

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