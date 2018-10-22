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Следственный комитет начал проверку на «Уралвагонзаводе» из-за смерти электромонтера
22 октябрь 2018 (17:25)
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2018. Следственный комитет начал проверку на «Уралвагонзаводе» из-за смерти электромонтера.
«В настоящее время на место происшествия организован выезд следователя для проведения необходимых проверочных мероприятий. По предварительной информации, трагический инцидент произошел в результате поражения мужчины электрическим током. Точная причина смерти мужчины будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области.
Напомним, по данным ФГБУ «Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России», на двухцепной опоре № 21 при соединении шлейфов второй цепи воздушной линии 110 кВ «Вязовская — Салка» электромонтер приблизился на недопустимое расстояние к фазе «С» первой цепи воздушной линии 110 кВ «Вязовская — Салка».
В результате инцидента был зафиксирован факт нарушения электроснабжения потребительской подстанции, от которой запитан ряд объектов предприятия «Уралвагонзавод».
«В настоящее время на место происшествия организован выезд следователя для проведения необходимых проверочных мероприятий. По предварительной информации, трагический инцидент произошел в результате поражения мужчины электрическим током. Точная причина смерти мужчины будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области.
Напомним, по данным ФГБУ «Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России», на двухцепной опоре № 21 при соединении шлейфов второй цепи воздушной линии 110 кВ «Вязовская — Салка» электромонтер приблизился на недопустимое расстояние к фазе «С» первой цепи воздушной линии 110 кВ «Вязовская — Салка».
В результате инцидента был зафиксирован факт нарушения электроснабжения потребительской подстанции, от которой запитан ряд объектов предприятия «Уралвагонзавод».
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