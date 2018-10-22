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«МегаФон» увеличил количество мобильных экспертов в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2018. В Свердловской области стало больше мобильных экспертов, сообщает пресс-служба сотового оператора «МегаФон».



Теперь в решении телеком-вопросов свердловчанам будут помогать профессиональные консультанты «МегаФона» еще в 13 новых мобильных супермаркетах.



Екатеринбург, Верхняя Салда, Заречный, Камышлов, Невьянск, Нижний Тагил и Первоуральск — здесь появились новые салоны связи. В уральской столице телеком-помощников стало больше в центре (ТЦ «Алатырь» и 2-ая очередь ТЦ «Гринвич»), на Эльмаше (возле Белка-Маркет), Уралмаше и Старой Сортировке.



Определить населенные пункты и районы, где в первую очередь необходимо развитие розничной сети, специалистам «МегаФона» помогла технология анализа больших данных (BIG Data). Так обезличено анализируются мобильные интересы жителей, а также пешеходный трафик в месте, где потенциально может быть открыт салон связи.



«Безлимитный интернет — самый частый запрос, с которым свердловчане обращаются к нашим консультантам в салонах. Теперь, чтобы пользоваться полным безлимитом, 70% наших новых абонентов подключают тарифы «Включайся». Смотрите фильмы, играйте, слушайте музыку онлайн без ограничений с самым быстрым мобильным интернетом в России», — руководитель по продажам на массовом рынке «МегаФона» в Свердловской области рассказала Светлана Жмура.



На Среднем Урале открыто 93 салона связи «МегаФон». Ежемесячно их посещают более 600 тыс. человек. Жителей обслуживают консультанты, которые проходят профессиональную подготовку и обучение от телеком-экспертов. Они помогут настроить услуги в смартфоне, расскажут, как стать абонентом «МегаФона» без смены мобильного номера, примут платежи и ответят на вопросы.



Новые салоны открыты по адресам: Верхняя Салда, ул. Энгельса, 63; Заречный, ул. Ленинградская, 9/А; Камышлов, ул. Ленина, 30; Невьянск, ул. Матвеева, 10А; Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 56; Первоуральск, ул. Космонавтов,13; Екатеринбург: ул. Космонавтов, 86 (возле Белка-Маркет); ул. Билимбаевская, 15; ул. 8 Марта,46 (ТРЦ «Гринвич»); ул. Карла Либкнехта, 22/1; ул. Малышева, 5 (ТЦ «Алатырь»), ул. Восточная, 158; ул. Кузнецова, 2А.

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