На НТМК оптимизировали заказы

Фотография управления по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ» ЕВРАЗ

На ЕВРАЗ НТМК впервые в России внедрили систему оперативного планирования производства на базе решений SAP ERP и SAP APO PP/DS. Система изменила процесс заказа, планирования производства и изготовления запасных частей. По итогам внедрения уровень складских запасов снизился на 10%.Новая система позволила эффективно вести учет заявок, оперативно планировать и управлять производством. Заявки на изготовление запчастей размещаются в электронной системе, где учитываются сроки поставки, лимиты по ресурсам, приоритетность. Все заказы отслеживаются, что позволяет оперативно реагировать на любые изменения параметров. В системе есть возможность оперативного перепланирования, что помогает более точно оценить производственные мощности и увеличить количество заказов, исполняемых в срок.«Это был сложный проект. Мы выпускаем более тысячи видов разных номенклатур, и практически каждая деталь имеет свой индивидуальный маршрут. Планировать производство в имеющихся программах было очень непросто. Внедрение новой системы помогло автоматизировать ручные операции, меньше времени тратить на подготовку отчетов, вести единое для всех подразделений производственное планирование. Мы смогли загрузить каждый станок и агрегат на 100%», — отметил главный механик ЕВРАЗ НТМК Андрей Зудов.Результаты планирования, исполнения и перемещения заказов стали прозрачными и доступными. Система позволяет формировать стандартные и кастомизированные оперативные и аналитические отчеты. Автоматизация процессов планирования, в том числе формирование потребностей в сырье, помогает более точно сформировать заявку на закупку, сократить цикл производства запасных деталей.Эти факторы помогли устранить существующие проблемы и перейти к эффективному управлению складскими запасами, повысить производительность участков собственного изготовления запасных частей, оптимизировать численность специалистов, занятых в планировании, нарастить показатель оборачиваемости сырья и материалов.В дальнейшем систему можно будет использовать для планирования и учета инструментов для механической обработки. Станки оснастят терминалами двусторонней связи для обмена данными.Стоит отметить, что это не единственное нововведение на металлургических предприятиях ЕВРАЗа, позволяющее эффективно наладить систему управления и планирования.Летом 2018 года холдинг и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) запустили систему электронного документооборота, которая позволяет отказаться от бумажных носителей.«Ежемесячно ЕВРАЗ отправляет в адрес РЖД около 300 комплектов отчетной документации. В каждом комплекте — десятки документов. Переход на электронный документооборот дает возможность сократить время на подготовку и отправку первичной документации с 8 до 1-2 дней», — отмечают в пресс-служба ЕВРАЗа.Переход на электронный документооборот занял около года. В течение этого времени специалисты ЕВРАЗа и РЖД доработали электронные хранилища сертификатов ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК, усовершенствовали систему считывания QR-кодов, внедрили другие технические и ИТ-решения для работы системы без сбоев.«Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать взаимодействие с ключевым партнером — РЖД — более эффективным. Внедрение электронного документооборота позволит нам значительно упростить и ускорить обмен документацией», — отметил вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд.В настоящее время электронный документооборот действует для рельсовой продукции, в дальнейших планах — внедрение электронного документооборота для поставок бандажной и колесной продукции в адрес РЖД и АО «Торговый Дом РЖД».