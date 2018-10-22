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В Челябинской области число выданных потребкредитов выросло на 6,3%

УрБК, Челябинск, 22.10.2018. В июле-сентябре 2018 года в Челябинской области было выдано 123 тыс. 716 потребительских кредитов. Это на 6,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с июля по январь 2017 года было выдано 116 тыс. 349 кредитов. Таким образом, Челябинская область оказалась на последнем месте исследования, проведенного Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).



Самое большое количество выданных потребительских кредитов было зафиксировано в Москве (181,7 тыс. ед.), Московской области (167,5 тыс. ед.), Краснодарском крае (154,0 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (153,4 тыс. ед.).



В июле-сентябре 2018 года в целом по России количество выданных потребительских кредитов составило 4,21 млн ед. Это на 1,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — 4,14 млн ед.



«В 2018 году рост в сегменте необеспеченного кредитования происходит не столько из-за наращивания количества выданных потребительских кредитов, сколько за счет увеличения их суммы. Банки увеличивают размеры предоставляемых кредитов прежде всего для заемщиков с хорошей кредитной историей и высоким уровнем доходов. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более дорогих товаров и услуг. Это связано с тем, что после некоторого перерыва данная категория заемщиков постепенно переходит от сберегательных настроений к тактике более активного потребления», — сказал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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