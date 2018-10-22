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Сквер возле Оперного театра в Екатеринбурге превратился в стихийную парковку
22 октябрь 2018 (16:06)
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2018. Сквер возле Екатеринбургского театра оперы и балета стал местом стихийной парковки автотранспорта. Об этом на своей странице в Facebook написал общественник Дмитрий Москвин.
По его мнению, пространство для стоянки открылось в результате проведения работ по реконструкции сквера.
«Деревья и кустарники подверглись варварскому воздействию: под ними ходит тяжелая техника, подкопаны корни, у стволов навалены кучи земли и строительных материалов. Ни одно растение не защищено предусмотренными для этого конструкциями», — указал Д. Москвин.
Фотография со страницы Дмитрия Москвина в Facebook
Он добавил, что направил запросы по данному факту в администрацию Екатеринбурга и прокуратуру. Полученные ответы общественник назвал «отписками».
Реконструкция сквера возле Оперного театра по инициативе администрации Екатеринбурга началась в 2018 года и продлится весь следующий год.
По его мнению, пространство для стоянки открылось в результате проведения работ по реконструкции сквера.
«Деревья и кустарники подверглись варварскому воздействию: под ними ходит тяжелая техника, подкопаны корни, у стволов навалены кучи земли и строительных материалов. Ни одно растение не защищено предусмотренными для этого конструкциями», — указал Д. Москвин.
Фотография со страницы Дмитрия Москвина в Facebook
Он добавил, что направил запросы по данному факту в администрацию Екатеринбурга и прокуратуру. Полученные ответы общественник назвал «отписками».
Реконструкция сквера возле Оперного театра по инициативе администрации Екатеринбурга началась в 2018 года и продлится весь следующий год.
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