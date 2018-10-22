Сквер возле Оперного театра в Екатеринбурге превратился в стихийную парковку

Фотография со страницы Дмитрия Москвина в Facebook

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2018. Сквер возле Екатеринбургского театра оперы и балета стал местом стихийной парковки автотранспорта. Об этом на своей странице в Facebook написал общественник Дмитрий Москвин.По его мнению, пространство для стоянки открылось в результате проведения работ по реконструкции сквера.«Деревья и кустарники подверглись варварскому воздействию: под ними ходит тяжелая техника, подкопаны корни, у стволов навалены кучи земли и строительных материалов. Ни одно растение не защищено предусмотренными для этого конструкциями», — указал Д. Москвин.Он добавил, что направил запросы по данному факту в администрацию Екатеринбурга и прокуратуру. Полученные ответы общественник назвал «отписками».Реконструкция сквера возле Оперного театра по инициативе администрации Екатеринбурга началась в 2018 года и продлится весь следующий год.