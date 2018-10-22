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В Свердловской области банки увеличили выдачу потребкредитов на 13,9%

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2018. В июле-сентябре 2018 года в Свердловской области было выдано 144 тыс. 644 потребительских кредита. Это на 13,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — тогда было выдано 126 тыс. 941 кредит. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по России в июле-сентябре 2018 года количество выданных потребительских кредитов составило 4,21 млн ед. Это на 1,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (4,14 млн ед).



«В 2018 году рост в сегменте необеспеченного кредитования происходит не столько из-за наращивания количества выданных потребительских кредитов, сколько за счет увеличения их суммы. Банки увеличивают размеры предоставляемых кредитов прежде всего для заемщиков с хорошей кредитной историей и высоким уровнем доходов. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более дорогих товаров и услуг. Это связано с тем, что после некоторого перерыва данная категория заемщиков постепенно переходит от сберегательных настроений к тактике более активного потребления», — сказал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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