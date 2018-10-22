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В Нижнем Тагиле из-за аварии ряд объектов «Уралвагонзавода» остался без электричества
22 октябрь 2018 (15:23)
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2018. В Нижнем Тагиле из-за аварии ряд объектов «Уралвагонзавода» остался без электричества.
Как сообщает пресс-служба ОАО «МРСК Урала», технологическое нарушение на объекте электросетевого комплекса было зафиксировано 22 октября в 11.59 во время выполнения плановых ремонтных работ.
«На первой цепи воздушной линии 110 кВ «Вязовская — Салка» выполнялись плановые работы, в результате которых пострадал сотрудник энергокомпании. В результате инцидента был зафиксирован факт нарушения электроснабжения потребительской подстанции, от которой запитан ряд объектов предприятия «Уралвагонзавод», — говорится в сообщении.
В настоящее время энергетики ведут восстановительные работы. На месте работает комиссия. Обстоятельства инцидента выясняются.
По данным ФГБУ «Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России», на двухцепной опоре № 21 при соединении шлейфов второй цепи воздушной линии 110 кВ «Вязовская — Салка» электромонтер приблизился на недопустимое расстояние к фазе «С» первой цепи воздушной линии 110 кВ «Вязовская — Салка».
Электромонтер без признаков жизни находится на траверсе.
Как сообщает пресс-служба ОАО «МРСК Урала», технологическое нарушение на объекте электросетевого комплекса было зафиксировано 22 октября в 11.59 во время выполнения плановых ремонтных работ.
«На первой цепи воздушной линии 110 кВ «Вязовская — Салка» выполнялись плановые работы, в результате которых пострадал сотрудник энергокомпании. В результате инцидента был зафиксирован факт нарушения электроснабжения потребительской подстанции, от которой запитан ряд объектов предприятия «Уралвагонзавод», — говорится в сообщении.
В настоящее время энергетики ведут восстановительные работы. На месте работает комиссия. Обстоятельства инцидента выясняются.
По данным ФГБУ «Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России», на двухцепной опоре № 21 при соединении шлейфов второй цепи воздушной линии 110 кВ «Вязовская — Салка» электромонтер приблизился на недопустимое расстояние к фазе «С» первой цепи воздушной линии 110 кВ «Вязовская — Салка».
Электромонтер без признаков жизни находится на траверсе.
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