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Создателя «финансовой пирамиды» в Екатеринбурге приговорили к 7 годам лишения свободы за хищение 83 млн рублей
22 октябрь 2018 (15:05)
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2018. В Качканаре осужден руководитель инвестиционной компании, который по принципу «финансовой пирамиды» присвоил денежные средства 760 граждан на сумму свыше 83 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
С октября 2013 года по ноябрь 2014 года Артем Лысенко, находясь в Екатеринбурге, создал коммерческий проект, создающий у граждан ложное впечатление выгодности вложения личных денежных средств в активы ООО «Про-Инвест». Он предлагал погасить имеющиеся у них кредиты при условии передачи фирме вознаграждения в размере части имеющегося долга.
Спустя непродолжительное время А. Лысенко перестал исполнять взятые на себя обязательства. В результате указанных действий у 760 граждан было похищено более 83 млн руб.
Суд признал директора ООО «Про-Инвест» виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере». Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием с исправительной колонии общего режима.
Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших о возмещении причиненного им ущерба.
С октября 2013 года по ноябрь 2014 года Артем Лысенко, находясь в Екатеринбурге, создал коммерческий проект, создающий у граждан ложное впечатление выгодности вложения личных денежных средств в активы ООО «Про-Инвест». Он предлагал погасить имеющиеся у них кредиты при условии передачи фирме вознаграждения в размере части имеющегося долга.
Спустя непродолжительное время А. Лысенко перестал исполнять взятые на себя обязательства. В результате указанных действий у 760 граждан было похищено более 83 млн руб.
Суд признал директора ООО «Про-Инвест» виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере». Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием с исправительной колонии общего режима.
Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших о возмещении причиненного им ущерба.
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