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В Челябинской области направили на развитие транспортной инфраструктуры более 56 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 22.10.2018. В 2018 году дорожный фонд Челябинской области составил 13,4 млрд руб., из них 12,4 млрд — средства областного бюджета. Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.



«Нам, наконец, удалось сбалансировать бюджет и полностью отказаться от коммерческих кредитов. Четыре года мы работали над этой задачей, снижали долговую нагрузку, и сейчас область подходит к концу года в устойчивом, стабильном финансовом состоянии. В связи с этим на следующие несколько лет работы мы выделяем пять ключевых направлений в развитии Челябинской области, одно из которых — мощное развитие дорожной инфраструктуры Челябинска и региона в целом», — рассказал Борис Дубровский.



С 2014 по 2018 годы в Челябинской области на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог было направлено порядка 56,5 млрд руб., из них 51,3 млрд — из областного бюджета, а 5,2 млрд составила финансовая поддержка из федеральной казны.



За это время в эксплуатацию после строительства и реконструкции введено более 276 километров автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. Отремонтировано более 512 километров областных и муниципальных автодорог, новая разметка нанесена более чем на 30 тысячах километров.



Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на обеспечение сохранности дорожной сети Южного Урала. Автомобильные дороги поддерживаются в транспортно-эксплуатационном состоянии. На сегодняшний день этот показатель в Челябинской области составляет порядка 59%. К 2024 году доля дорог на Южном Урале, соответствующих нормативным требованиям, должна составить 85%. Ежегодно в режиме нормативного состояния региональные и федеральные трассы поддерживает более 600 автомобилей специальной техники.



Также обеспечено устойчивое сообщение даже с самыми отдаленными территориями. С 2014 по 2018 годы в Челябинской области перевезено более 42 млн пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом. Областными властями решен социально важный вопрос: сохранен железнодорожный маршрут Аша — Кропачево, который до этого был отменен, так как считался убыточным. Сейчас он субсидируется из областного бюджета. Кроме того, появились рейсы по приоритетным направлениям: из Челябинска в Минеральные Воды, Красноярск, Краснодар, Тюмень, Ростов-на-Дону.

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