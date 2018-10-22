Глава Владикавказа потребовал перенести «убийцу здоровья» УГМК на Урал

Скриншот записи М. Хадарцева в Facebook

Скриншот записи М. Хадарцева в Facebook

УрБК, Владикавказ, 22.10.2018. Глава Владикавказа Махарбек Хадарцев написал открытое письмо, в котором он потребовал закрыть завод «Электроцинк» (входит в состав УГМК) или перенести его на Урал.Обращение опубликовано на странице М. Хадарцева в Facebook от его лица и от имени жителей города.«Сегодняшняя катастрофа еще раз показала: никакие модернизации, никакие частичные улучшения производственного процесса не в силах изменить главного — завод «Электроцинк» губит здоровье жителей Владикавказа. Никакая прибыль не оправдывает того вреда, который наносит завод жителям Владикавказа. Какими деньгами можно измерить боль семей, в которых от онкологии умирают молодые люди? Этого мы вам позволить не можем! Требуем закрыть завод! Перенесите его на Урал!», — написал М. Хадарцев на своей странице в Facebook.Одновременно с этим глава Северной Осетии Вячеслав Битаров опубликовал в Instagram запись, в которой он возложил всю ответственность за пожар на предприятии на руководство дочерней структуры УГМК.Пожар на заводе «Электроцинк» произошел в ночь на 21 октября в цехе электролиза, его площадь составила 4,5 тыс. кв. м. Погиб один пожарный, двое получили травмы, жертв среди персонала нет.Возгорание, как отмечает «Коммерсантъ», вызвало панику в городе: в социальных сетях людей призывали эвакуироваться из города. В 15.33 21 октября в МЧС сообщили о том, что пожар потушен.