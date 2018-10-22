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Спрос на вылеты в Европу в новогодние праздники среди российских туристов упал на 17%

УрБК, Москва, 22.10.2018. Спрос на вылеты в Европу в новогодние праздники среди российских туристов упал на 17% (пассажиропоток снизился с 16,1% до 13,3%). Об этом сообщает сервис Туту.ру со ссылкой на собственное исследование, в рамках которого были проанализированы авиабилеты, купленные с 15 декабря 2018 года по 15 января 2019 года.



«Цены на перелеты в Европу не изменились: средний чек снизился на 2% с 25 тыс. 677 до 25 тыс. 242 руб. за авиабилет «туда — обратно», в страны дальнего зарубежья средний чек вырос на 1%. Авиабилеты по России подорожали на 7% — с 13 до 14 тыс. руб. На 10% в среднем подорожали авиабилеты на Новый год в страны ближнего зарубежья — с 16 тыс. 448 до 18 тыс. 145 руб.», — говорится в исследовании.



На первом месте среди популярных стран для встречи Нового года стран — Узбекистан (9,3% всех проданных за границу билетов, в два раза больше, чем в прошлом году). Второе место — Германия (8,8% билетов). Третью строчку рейтинга занимает Чехия с долей 7,9%.



Среди европейских направлений первое место занимают перелеты в Прагу из Москвы. На них приходится 11% всех купленных в Европу билетов. Стоимость билетов в оба конца составляет 24 тыс. руб. Вторую и третью позицию делят Вена с вылетами из Москвы и Прага с вылетами из Санкт-Петербурга. В прошлый Новый год в тройке самых популярных рейсов в Европу были вылеты из Москвы в Прагу, Вену и Мюнхен. В этом году Мюнхен опустился с третьей позиции на пятую. Снизилась также популярность Парижа, Будапешта, Лондона и Франкфурта-на-Майне. В этом году они не вошли в топ 10 самых популярных направлений на Новый год.

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