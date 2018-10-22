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На ЕВРАЗ НТМК внедрили систему оперативного планирования производства

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2018. На ЕВРАЗ НТМК впервые в России внедрили систему оперативного планирования производства на базе решений SAP ERP и SAP APO PP/DS. Система изменила процесс заказа, планирования производства и изготовления запасных частей. По итогам внедрения уровень складских запасов снизился на 10%, сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.



«Новая система позволила эффективно вести учет заявок, оперативно планировать и управлять производством. Заявки на изготовление запчастей размещаются в электронной системе, где учитываются сроки поставки, лимиты по ресурсам, приоритетность. Все заказы отслеживаются, что позволяет оперативно реагировать на любые изменения параметров. В системе есть возможность оперативного перепланирования, что помогает более точно оценить производственные мощности и увеличить количество заказов, исполняемых в срок», — говорится в сообщении.



Система позволяет формировать стандартные и кастомизированные оперативные и аналитические отчеты. Автоматизация процессов планирования, в том числе формирование потребностей в сырье, помогает более точно сформировать заявку на закупку, сократить цикл производства запасных деталей.



Эти факторы помогли устранить существующие проблемы и перейти к эффективному управлению складскими запасами, повысить производительность участков собственного изготовления запасных частей, оптимизировать численность специалистов, занятых в планировании, нарастить показатель оборачиваемости сырья и материалов.



В дальнейшем систему можно будет использовать для планирования и учета инструментов для механической обработки. Станки оснастят терминалами двусторонней связи для обмена данными.

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