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Специалисты Пермского университета подтвердили загрязнение рек в районе деятельности УГМК

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2018. Специалисты геологического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) провели исследования проб, взятых в районе деятельности УГМК. Об этом сообщает телевизионное агентство «Скрытая камера» со ссылкой на старшего научного сотрудника Естественнонаучного института ПГНИУ Евгению Ворончихину.



Для исследования экспертам были переданы пробы из рек Шегультан и Косьва, протекающих в районе федерального заповедника «Денежкин камень».



По словам Е. Ворончихиной, в исследуемых материалах показатели предельно-допустимых концентраций (ПДК) по меди превысили норму в 3,5 тыс. раз, по алюминию — в 2 тыс. 375 раз, по кадмию — в 3,5 раза, по марганцу — до 174 раз, по цинку — до 350 раз, по железу — в 89 раз.



По итогам исследований специалисты ПГНИУ пришли к выводу, что следует немедленно устранить все источники загрязнения, а также провести механическую очистку донных отложений от тяжелых металлов.



Напомним, руководство заповедника еще в 2017 году обвинило АО «Святогор» (входит в УГМК) в сбросе отходов производства в водные артерии, которые протекают через природоохранную территорию.



В сентябре 2017 года Росприроднадзор и прокуратура подтвердили данные о сбросе сточных вод с месторождений УГМК в ручей Безымянный, а также в реки Черная и Тальтия. По итогам проверки АО «Святогор» было оштрафовано на 40 тыс. руб. по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение».



В начале октября 2018 года УГМК признала факт загрязнения водных объектов. Однако холдинг снял с себя ответственность за нанесение ущерба экосистеме.

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