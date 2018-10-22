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Директору компании «Уралэнерго-Союз» объявлено предостережение из-за невыплаты зарплаты на сумму 1,8 млн рублей

22 октябрь 2018 (12:02)

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2018. Заместитель Генерального прокурора РФ в УрФО Владимир Малиновский объявил генеральному директору ЗАО «Уралэнерго-Союз» предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.

«В ходе надзорных мероприятий выявлена задолженность по зарплате в ЗАО «Уралэнерго-Союз» в городе Екатеринбурге. Общая сумма долга перед 185 работниками составила 1,8 млн руб.», — сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратууры РФ в УрФО.

Руководителя организации предупредили об административной и уголовной ответственности в случае непогашения задолженности. Эта ситуация находится на контроле Управления Генпрокуратуры.

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