Новости дня
На оздоровительную кампанию детей профсоюзных работников ММК выделил 13 млн рублей
22 октябрь 2018 (11:21)
УрБК, Магнитогорск, 22.10.2018. С начала 2018 года первичной профсоюзной организацией Группы ПАО «ММК» ГМПР направлено 13 млн руб. на оздоровление в загородных центрах детей членов профсоюза.
Как сообщает пресс-служба компании, за последние два года общее число выделяемых средств на это направление выросло на 2 млн руб.
«Принятая в начале года профсоюзным комитетом программа касается тех работников, чьи дети отправляются в период летних каникул в загородные оздоровительно-образовательные комплексы. Размер компенсации, которую получают члены профсоюза, составляет 3,5 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
По итогам летней кампании этого года в детских лагерях отдохнули около 4 тыс. детей членов профсоюза. Большинство из них — в центрах, входящих в комплекс, курируемый Магнитогорским металлургическим комбинатом — «Горное ущелье», «Уральские зори» и «Скиф».
«В этом году «первичке» Группы ММК на базе «Горного ущелья» удалось реализовать необычный проект — первую профильную смену с профсоюзной тематикой. В течение трех недель дети изучали тонкости и нюансы профсоюзной деятельности, кураторами смены выступили специалисты ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР. Они ежедневно выезжали в детский центр, где проводили деловые игры, различные тренинги и форумы. Опыт получил положительную оценку и руководства лагеря, и детей», — отмечают в пресс-службе.
Как сообщает пресс-служба компании, за последние два года общее число выделяемых средств на это направление выросло на 2 млн руб.
«Принятая в начале года профсоюзным комитетом программа касается тех работников, чьи дети отправляются в период летних каникул в загородные оздоровительно-образовательные комплексы. Размер компенсации, которую получают члены профсоюза, составляет 3,5 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
По итогам летней кампании этого года в детских лагерях отдохнули около 4 тыс. детей членов профсоюза. Большинство из них — в центрах, входящих в комплекс, курируемый Магнитогорским металлургическим комбинатом — «Горное ущелье», «Уральские зори» и «Скиф».
«В этом году «первичке» Группы ММК на базе «Горного ущелья» удалось реализовать необычный проект — первую профильную смену с профсоюзной тематикой. В течение трех недель дети изучали тонкости и нюансы профсоюзной деятельности, кураторами смены выступили специалисты ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР. Они ежедневно выезжали в детский центр, где проводили деловые игры, различные тренинги и форумы. Опыт получил положительную оценку и руководства лагеря, и детей», — отмечают в пресс-службе.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В детском центре «Горное ущелье» завершилась смена под кураторством профсоюза Группы ПАО «ММК»
- ММК выделил на оздоровление сотрудников и членов их семей более 200 млн рублей
- Более 110 тыс. детей из Екатеринбурга прошли через оздоровительную кампанию
- За первую и вторую смену в загородных лагерях Екатеринбурга отдохнули около 13 тыс. детей
- В оздоровительных лагерях Екатеринбурга за три смены отдохнули 40 тыс. детей