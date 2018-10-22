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На оздоровительную кампанию детей профсоюзных работников ММК выделил 13 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 22.10.2018. С начала 2018 года первичной профсоюзной организацией Группы ПАО «ММК» ГМПР направлено 13 млн руб. на оздоровление в загородных центрах детей членов профсоюза.



Как сообщает пресс-служба компании, за последние два года общее число выделяемых средств на это направление выросло на 2 млн руб.



«Принятая в начале года профсоюзным комитетом программа касается тех работников, чьи дети отправляются в период летних каникул в загородные оздоровительно-образовательные комплексы. Размер компенсации, которую получают члены профсоюза, составляет 3,5 тыс. руб.», — говорится в сообщении.



По итогам летней кампании этого года в детских лагерях отдохнули около 4 тыс. детей членов профсоюза. Большинство из них — в центрах, входящих в комплекс, курируемый Магнитогорским металлургическим комбинатом — «Горное ущелье», «Уральские зори» и «Скиф».



«В этом году «первичке» Группы ММК на базе «Горного ущелья» удалось реализовать необычный проект — первую профильную смену с профсоюзной тематикой. В течение трех недель дети изучали тонкости и нюансы профсоюзной деятельности, кураторами смены выступили специалисты ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР. Они ежедневно выезжали в детский центр, где проводили деловые игры, различные тренинги и форумы. Опыт получил положительную оценку и руководства лагеря, и детей», — отмечают в пресс-службе.

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