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Суд признал незаконной рекламу «Мотива» на здании колледжа им. Ползунова в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал незаконной рекламную конструкцию с логотипом оператора связи «Мотив» (ООО «Екатеринбург-2000»), которая установлена на здании ГБПОУ СО «Уральский колледж имени И. И. Ползунова». Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.



Антимонопольное ведомство признало нарушение в связи с тем, что реклама «Мотива» была размещена в двухкилометровой зоне от внешних границ стадиона «Екатеринбург Арена» в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. При этом на время проведения мундиаля было запрещено размещение рекламы компаний, которые не являются партнерами FIFA.



Решение регионального УФАС сотовый оператор обжаловал в Арбитражном суде Свердловской области.



«ООО «Екатеринбург-2000» не представлены доказательства наличия договора с FIFA или уполномоченной организацией FIFA либо получения от FIFA или уполномоченной организации FIFA письменного согласия на размещение, распространение рекламы в местах осуществления мероприятий и на расстоянии ближе, чем две тысячи метров от внешних границ мест осуществления спортивных соревнований, а также в воздушном пространстве над такими местами», — говорится в сообщении.



Кроме того, в суде было установлено, что срок действия разрешения на размещение конструкции истек 31 августа 2016 года. Новой разрешительной документации органы местного самоуправления сотовому оператору не предоставляли.



В этой связи в удовлетворении апелляционной жалобы сотового оператора суд отказал.

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