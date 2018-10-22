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В Серове изъяли более 200 кг винограда неустановленного происхождения

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2018. В торговых точках Серова сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области изъяли 245,9 кг запрещенной к ввозу в РФ подкарантинной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В частности был изъят 21 ящик свежего винограда в количестве 202,6 кг и три картонных коробки яблок свежих в количестве 43,3 кг неустановленного происхождения с отсутствием маркировки. Вся продукция была уничтожена на полигоне бытовых отходов.



Всего с начала 2018 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Свердловской области было изъято и уничтожено 33,435 т запрещенной к ввозу плодоовощной продукции.

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