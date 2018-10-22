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Объем «свободных денег» у россиян в сентябре вырос на 4,8%
22 октябрь 2018 (09:44)
УрБК, Москва, 22.10.2018. Объем «свободных денег» у россиян в сентябре увеличился на 4,8% по сравнению с августом текущего года и составил 21,9 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
В августе этот показатель сократился по сравнению с июлем и составил 23,6 тыс. руб. Позднее, по уточненным данным холдинга, объем «свободных денег» в августе составил 20,9 тыс. руб.
«В сентябре объем «свободных денег» в среднестатистическом российском домохозяйстве составил 21,9 тыс. руб., что на 1 тыс. руб. больше, чем в августе», — говорится в новом исследовании.
Индекс свободных денег «Ромира» — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяются на основе расчетов «Ромира» и Росстата, а оценка затрат производится на основе данных скан-панели домохозяйств холдинга. Она базируется на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах страны.
В августе этот показатель сократился по сравнению с июлем и составил 23,6 тыс. руб. Позднее, по уточненным данным холдинга, объем «свободных денег» в августе составил 20,9 тыс. руб.
«В сентябре объем «свободных денег» в среднестатистическом российском домохозяйстве составил 21,9 тыс. руб., что на 1 тыс. руб. больше, чем в августе», — говорится в новом исследовании.
Индекс свободных денег «Ромира» — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяются на основе расчетов «Ромира» и Росстата, а оценка затрат производится на основе данных скан-панели домохозяйств холдинга. Она базируется на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах страны.
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