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Прокуратура начала проверку после пожара на заводе УГМК во Владикавказе

УрБК, Владикавказ, 22.10.2018. Прокуратура Республики Северная Осетия — Алания организовала проверку по факту пожара на заводе «Электроцинк» (входит в состав УГМК) во Владикавказе, по итогам которой оценит действия должностных лиц предприятия. Об этом сообщает ТАСС.



«Организована проверка по факту пожара, по окончании которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц предприятия», — сказал собеседник агентства в надзорном ведомстве.



Пожар произошел в ночь на 21 октября в цехе электролиза, его площадь составила 4,5 тыс. кв. м. Погиб один пожарный, двое получили травмы, жертв среди персонала нет.



Возгорание, как отмечает «Коммерсантъ» вызвало панику в городе: в социальных сетях людей призывали эвакуироваться из города. В 15.33 21 октября в МЧС сообщили о том, что пожар потушен.

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