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В России за 9 месяцев 2018 года выданы ипотечные кредиты на сумму 2 трлн рублей

УрБК, Москва, 19.10.2018. В России совокупный объем ипотечных кредитов в денежном выражении за 9 месяцев 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании госкомпании «Дом.рф».



За указанный период было выдано более 1 млн кредитов на сумму более 2 трлн руб. За сентябрь россиянам выдали 260 млн руб., что в 1,4 раза больше к уровню сентября 2017 года.



В «Дом.рф» полагают, что при сохранении нынешних темпов кредитования общий объем выданных средств составит по итогам 2018 года 3 трлн руб.

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