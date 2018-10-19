Новости дня

В Екатеринбурге суд признал банкротом компанию «Специализированное ремонтно-строительное управление-2»

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Специализированное ремонтно-строительное управление-2» (г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Предприятие зарегистрировано в 2005 году. Основным видом деятельности является разборка и снос зданий. Компания занималась строительством домов по ул. Гоголя, 17а, ул. Нахимова, 8, ул. Парковой, 25а в Каменске-Уральском.



С иском о банкротстве ООО «СРСУ-2» в июле 2018 года обратился в суд комитет по управлению имуществом Каменска-Уральского. Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 37 млн 821 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «СРСУ-2» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: