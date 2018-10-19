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В Екатеринбурге суд признал банкротом компанию «Специализированное ремонтно-строительное управление-2»
19 октябрь 2018 (17:28)
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Специализированное ремонтно-строительное управление-2» (г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Предприятие зарегистрировано в 2005 году. Основным видом деятельности является разборка и снос зданий. Компания занималась строительством домов по ул. Гоголя, 17а, ул. Нахимова, 8, ул. Парковой, 25а в Каменске-Уральском.
С иском о банкротстве ООО «СРСУ-2» в июле 2018 года обратился в суд комитет по управлению имуществом Каменска-Уральского. Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 37 млн 821 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «СРСУ-2» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Предприятие зарегистрировано в 2005 году. Основным видом деятельности является разборка и снос зданий. Компания занималась строительством домов по ул. Гоголя, 17а, ул. Нахимова, 8, ул. Парковой, 25а в Каменске-Уральском.
С иском о банкротстве ООО «СРСУ-2» в июле 2018 года обратился в суд комитет по управлению имуществом Каменска-Уральского. Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 37 млн 821 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «СРСУ-2» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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