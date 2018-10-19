«Уральские авиалинии» расширяют маршрутную сеть

С января по сентябрь 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 6 млн 999 тыс. 739 пассажиров, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Пассажирооборот вырос на 15% и составил 16 млрд 764 млн 499 тыс. пасс. км. В текущем сезоне перевозчик продолжает расширять свою маршрутную сеть, что позволит ему и в дальнейшем достигать положительной динамики основных показателей.По итогам 9 месяцев 2018 года «Уральские авиалинии» перевезли на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) 3 млн 880 тыс. 528 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 1 млн 837 тыс. 489 человек, по СНГ — 1 млн 281 тыс. 722 человека. Всего за этот период выполнено 47 тыс. 242 рейса (+13% к 2017 году), среди них ВВЛ — 26 тыс. 480, МВЛ — 11 тыс. 766, СНГ — 8 тыс. 996.В сентябре услугами авиакомпании воспользовались 977 тыс. 931 пассажир, что выше показателя 2017 года на 10%. На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) перевезено 530 тыс. 704 человека, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 273 тыс. 890 человек и по ближнему зарубежью (СНГ) — 173 тыс. 337 человек. За первый месяц осени «Уральские авиалинии» выполнили 6 тыс. 206 рейсов (+7% к 2017 году), среди них 1 тыс. 593 рейса по МВЛ, 3 тыс. 467 по ВВЛ и 1 тыс. 146 по странам СНГ.Самыми популярными направлениями сентября стали рейсы из Москвы в Симферополь, Анапу, Сочи и Калининград. Лидерами международных направлений из столицы стали Барселона, Ларнака и Тель-Авив.Отметим, что «Уральские авиалинии» продолжают расширять свою маршрутную сеть в осенне-зимнем сезоне. Так, в сентябре компания сообщила об открытии авиасообщения по маршруту Куляб — Жуковский — Куляб. Первый рейс нового маршрута был совершен 24 сентября. Куляб (Таджикистан) — десятое регулярное направление полетов, открытое авиакомпанией в Жуковском.«Увеличение пассажиропотока более чем в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом доказывает высокий потенциал аэропорта. Сегодня мы продолжаем расширять маршрутную сеть из этого авиаузла в ближнее зарубежье», — комментирует полетную программу первый заместитель генерального директора, коммерческий директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов.Полеты в Куляб осуществляются три раза в неделю: по понедельникам, пятницам и субботам.Также с 28 октября 2018 года авиакомпания начинает полеты по маршруту Ош (Киргизия) — Казань — Ош, а с 30 октября — Ош — Краснодар — Ош.«У России и Киргизии давно сформированы тесные политические и экономические связи, поэтому удобное транспортное сообщение чрезвычайно важно для жителей обеих стран», — рассказали в пресс-службе перевозчика.Кроме того, уже с 30 октября 2018 года перевозчик начинает перелеты по новому маршруту Нижневартовск — Гянджа (Азербайджан) — Нижневартовск. Прямые рейсы будут выполняться один раз в неделю по вторникам.В ноябре в расписании «Уральских авиалиний» также планируется нововведение. Так, с 3 ноября 2018 года авиакомпания начинает полеты по маршруту Сочи — Баку — Сочи. Прямые рейсы будут выполняться на современных и комфортабельных самолетах Airbus А320 каждую субботу.В последний месяц текущего года «Уральские авиалинии» впервые вводят рейсы в японский город Саппоро из Владивостока. С 4 декабря перевозчик будет выполнять их два раза в неделю по вторникам и пятницам.Помимо этого, с 24 декабря запускается новый рейс по маршруту Жуковский — Алматы (Казахстан) — Жуковский. Он будет выполняться по будням.«В декабре этого года на карте маршрутов авиакомпании появится еще одна страна. Направление Жуковский — Алматы откроет новые возможности для путешествий жителям Казахстана», — отметил Кирилл Скуратов.Таким образом, осенне-зимнее расписание «Уральских авиалиний» пополняется целым рядом новых направлений. Эксперты ожидают, что вместе с маршрутной сетью в этом сезоне будут расти и показатели деятельности авиакомпании.