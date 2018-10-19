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Половина свердловских должников не справляется с налоговой нагрузкой

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2018. Половина проблемных должников по налоговым платежам в Свердловской области не справляется с нагрузкой. Об этом корреспонденту УрБК сказал начальник отдела урегулирования задолженности Управления ФНС России по Свердловской области Артем Балюра.



По его словам, часть граждан, приобретая дорогостоящие автомобили или имущество, не учитывают сумму налоговых платежей.



«Поэтому и возникают долги по ЖКХ, по налоговым платежам. К примеру, единоразовый платеж за старый BMW X6 составляет порядка 30-40 тыс. руб. в год. А через два года эта сумма увеличивается двукратно. Те, кто не справляются с нагрузкой, составляют примерно половину от основного количества должников. Мы порой приходим и видим, что человек отдает последнее или уходит в банкротство», — сказал А. Балюра.



К настоящему времени общая сумма задолженности по имущественным налогам составляет 2,6 млрд руб. Больше половины от этой суммы приходится на транспортный налог — 1,8 млрд руб. Общее количество должников составляет 1,8 млн граждан. Из них 3,5 тыс. человек имеют задолженность, превышающую 100 тыс. руб. Число проблемных должников (сумма более 1 млн руб.) составляет 47 человек.

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